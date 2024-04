Lecce-Monza - le formazioni ufficiali | Krstovic-Piccoli contro Valentin Carboni-Colomb - fuori Maldini

Lecce-Monza , missione salvezza. I giallorossi di Luca Gotti dopo la vittoria sul Sassuolo cerca no tre punti che vorrebbero dire ipoteca sulla permanenza in Serie A. La squadra di Palladino, invece,... Continua a leggere>>

Formazioni ufficiali Lecce-Monza , le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle ore 15:00 Comunicate le Formazioni ufficiali di Lecce-Monza , match di Serie A in programma alle 20:45. LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Blin, Oudin, Dorgu; ... Continua a leggere>>

Il Lecce targato Gotti, arrivato in panchina per circostanze che si potrebbero definire etiche più che tecniche, è a un passo dalla salvezza grazie al 3-0 sul campo del Sassuolo in una gara dominata e con il nuovo tecnico in panchina i pugliesi hanno raccolto tre vittorie, un pareggio e una ...

Continua a leggere>>