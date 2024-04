Lecce-Monza 1-1 | il tabellino

lecce-monza, le pagelle: Krstovic da urlo, bene la difesa - Al termine di lecce-monza, siamo pronti per dare i giudizi ai giocatori del Lecce. I nostri voti ai calciatori giallorossi sono assegnati in real time durante il match e non abbiamo il tempo di ...

Continua a leggere>>

Succede tutto nel finale: lecce-monza 1 a 1 - Lecce e Monza si affrontano allo stadio Via Del Mare per la giornata numero 34 del campionato di Serie A. I giallorossi scendono in campo con il 4-4-1-1. In porta c’è Falcone; in difesa Gendrey, ...

Continua a leggere>>

Lecce Monza 1-1, gol e highlights: Krstovic e Pessina dopo il 90’ - Finale pazzo al Via del Mare, con due gol nel recupero dopo una gara dalle pochissime occasioni. Il Lecce allunga la sua serie positiva e fa un altro piccolo passo verso la salvezza, ma spreca la chan ...

Continua a leggere>>