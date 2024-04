Lecce-Monza 1-1 | il rigore di Pessina gela i giallorossi allo scadere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 – Si chiude con un pareggio per 1-1 e un finale thrilling la sfida del Via del Mare tra. Una gara contraddistinta dall’alta intensità, ma che si è infiammata soltanto nel recupero finale: per quasi 92’, infatti, le due squadre hanno dato vita ad una sfida estremamente equilibrata ma povera di emozioni sotto porta. Poi, all’improvviso, è arrivata la magia di Krstovic, che al 92’ ha sbloccato la situazione con un destro al volo che si è infilato sotto il sette della porta avversaria. Un gol che per qualche minuto ha permesso ai salentini, sempre molto pericolosi nel quarto d'ora finale, di accarezzare da vicino la possibilità di compiere un passo fondamentale in chiave salvezza. All’ultimo respiro, però, gli entusiasmisono stati parzialmente smorzati da ...