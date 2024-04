Lecce-Monza 0-0 LIVE|Primapagina | Calciomercato com

Lecce, Umtiti ospite al Via del Mare: "Sono un leccese e lo sarò per sempre" - Il francese ha salutato i suoi ex tifosi prima della sfida col Monza Ospite speciale al Via del Mare prima della sfida tra Lecce e Monza, valida per la 34esima giornata di Serie A. Samuel Umtiti è tor ...

Serie A: Lecce Monza 0-0 DIRETTA e FOTO - Il Lecce di Luca Gotti, dopo il raid esterno sul campo del Sassuolo, è atteso dalla gara interna contro il Monza, che potrebbe decretare, in caso di vittoria, la salvezza virtuale per i giallorossi. U ...

Diretta Live Lecce Monza: comincia in Salento la gara! - Monza una città da serie A torna lunedì 29 aprile alle 21 con gli approfondimenti sulla gara tra Lecce e Monza Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Blin, Dorgu; Oudin ...

