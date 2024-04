Le guerre in presenza di impianti nucleari sono un nuovo rischio per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) C’è una coincidenza non casuale tra gli Stati che sidotati dell’arma atomica e lasul proprio territorio di reattoricivili: il ciclo dell’uranio militare è integrato col funzionamento di centrali in cui la fissione è tenuta sotto controllo con le apparecchiature e i software più sofisticati per ridurre ildi incidenti catastrofici. Militare e civile sisviluppati di pari passo in tempo di pace, ma in tempi di guerra permanente, il rilancio del nucleare civile deve prendere in considerazione risvolti che già sirivelati inquietanti. Nessuna delle potenze in campo nella “guerra grande” potrebbe impunemente annunciare di voler risolvere lo scontro con il ricorso all’impiego dell’ordigno nucleare. Anche se tra di loro la sola Cina esclude l’uso ...