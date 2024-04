(Di sabato 27 aprile 2024) Milano, 27 Aprile 2024 – La mancanza di posti disembra ormai un lontano ricordo per vaste aree del Paese. Quello attuale è un momento particolarmente positivo per il nostro mercato del. Sia per il record storico di occupati che per l’aumento del numero di coloro che dispongono di un contratto dia tempo indeterminato e, infine, anche per l’incremento, avvenuto soprattutto nell’ultimo anno, del personale con livelli di qualifica elevati. Record storico di occupati Nel 2023, infatti, la platea degli occupati inha toccato i 23,6 milioni di unità, 471 mila in più rispetto al periodo pre-Covid, di cui 213 milainteressato il Mezzogiorno che è stata la ripartizione geografica che ha registrato l’incremento percentuale più elevato del Paese (+3,5 per cento). Le ...

Lavoro e occupazione, è un momento d'oro per l'Italia: e a certifica rlo e ratificarlo ufficialmente arriva una nota analitica della Cgia di cui dà conto nel dettaglio l'Adnkronos. Il Bel Paese sta vivendo una fase decisamente positiva per il nostro mercato del Lavoro che coinvolge il Mezzogiorno, ...

lavoro, cgia: in Italia 8 dipendenti su 10 hanno il posto fisso - In aumento i lavoratori qualificati, ma abbiamo il tasso di occupazione più basso dell’Eurozona e autonomi in calo ...

Occupazione, l'Umbria arranca - Umbria al di sotto della media nazionale dai dati elaborati dalla cgia di Mestre sulla platea degli occupati. Se a livello nazionale, nell'intervallo 2019-2023, l'occupazione è salita del 2 per cento, ...

G7, Gallo (Italgas): "Auspico si ascoltino tutte le voci per valutare tutte le soluzioni" - Così il ceo di Italgas a margine del 'Transitioning to net zero: energy technology roadmaps' in corso a Torino Dal G7 su clima, ambiente ed energia in programma il via da domani a martedì a Venaria Re ...

