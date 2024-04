L’Autonomia differenziata è una riforma completamente sbagliata perché mette in competizione tra di loro le regioni Parla il capogruppo M5S in Commissione Affari Costituzionali - Colucci

(Di sabato 27 aprile 2024) Dopo essere andati sotto indella Camera su un emendamento di M5S al, le destre hanno deciso di ripetere la votazione. Ci può spiegare cos’è successo esi tratta di qualcosa di molto grave? “È successo che l’emendamento è stato posto ai voti dal presidente Pagano e il segretario d’Aula ha conteggiato i voti: 10 favorevoli e 7 contrari. A quel punto l’emendamento era formalmente approvato, ma il presidente, con una scelta sconcertante, non ha proceduto alla proclamazione dei risultati della votazione sostenendo che non era stata conclusa e ieri ha fatto ripetere il voto. Si tratta di una grave distorsionesi sta introducendo il pericoloso principio in base al quale, se una votazione non è andata ...

La maggioranza è andata sotto in commissione Affari costituzionali alla Camera sull' Autonomia differenziata : il voto su un emendamento M5s ha messo in minoranza il centrodestra scatenando il caos.Continua a leggere Continua a leggere>>

Dopo il pastrocchio che mercoledì ha visto la maggioranza andare sotto in occasione del voto di un emendamento di M5S sull’ Autonomia differenziata e la conseguente decisione di ripetere il voto presa dal presidente forzista Nazario Pagano, in Commissione Affari Costituzionali della Camera è ... Continua a leggere>>

Carcere ai giornalisti, il sottosegretario Mantovano non chiude: “Quale sarà il parere del governo Non è ancora il momento di dirlo” - “Parere sul carcere per i giornalisti Non posso espormi per il governo, ma il mio sarà sicuramente contrario”. Risponde così il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove alle doman ...

Continua a leggere>>

Israele-Paletsina, Foti (FdI) contro le proteste degli studenti negli atenei: “Meglio mandarli a zappare” - Foti contro le proteste pro Palestina degli studenti: "Mi chiedo se era meglio mandarli a zappare, dove avrebbero ottenuto migliori risultati" ...

Continua a leggere>>

Autonomia differenziata, le destre accelerano per portare la riforma alla Camera lunedì tra le proteste di Pd e M5S - Autonomia differenziata, le destre accelerano per portare la riforma alla Camera lunedì tra le proteste di Pd e M5S ...

Continua a leggere>>