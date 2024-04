Lautaro Martinez | All’Inter aiutato da tutti! Dico grazie ai tifosi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 aprile 2024)nel Matchday Programme pubblicato dalla vigilia di Inter-Torino, ha parlato della sua passione per il calcio e delle tappe importanti della sua carriera. IL CAPITANO –ha parlato così della sua incredibile stagione: «L’amore per il calcio è qualcosa che ho nel sangue, mio padre mi ha trasmesso questa passione da quando avevo due o tre anni. Ricordo che mi portava nello spogliatoio con lui e da lì ho capito che quello poteva essere il mio destino. Fin da bambino ho affrontato ogni sfida con l’obiettivo di crescere, sono andato via di casa a 15/16 anni inseguendo un sogno e passo dopo passo ho raggiunto tanti traguardi che avevo sempre desiderato. Ogni tappa e ogni inizio è stato prezioso: il primo gol al Racing, il primo in Nazionale, il primo ...