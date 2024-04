Laudanna lancia Martusciello | E’ l’indicazione elettorale giusta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Tutta la mia Simpatia intellettuale per quella politica che parla di politica in un incontro culturale, che non si risente qualora in discussione possano convergere eventuali altre forze politiche ed altre idee. Mi sento a mio agio con la politica serena e pacata, con quella politica che non si impone ma si propone. Grazie al Sen. Gasparri, Grazie all’On.lee all’On.le Rubano, grazie al Sindaco di Airola Ing. Falazarano ed al Vicesindaco Michele Napoletano e a tutti gli amici intervenuti per aver contribuito a dare un tono molto poco politichese all’incontro”. E’ quanto afferma l’Assessore Antonello. “Per quanto mi riguarda, in linea con la dichiarazione di voto del sindaco Falzarano, per la tornataper le europee in favore di Forza Italia e in qualità di Assessore ...