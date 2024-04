Latte con soda caustica - attesa per le analisi delle 200 tonnellate di prodotto sequestrato

Sequestrate 200 tonnellate di latte al noto marchio caseario: indagini in corso - Indagine in corso su possibile frode alimentare: uso di soda caustica e acqua ossigenata per correggere latte deteriorato. Tutto è partito da una denuncia di un’ex dipendente ...

latte TreValli e soda caustica, il grido dei sindacati: “Stupore per l’inchiesta” - Cisl, Cgil e Uil intervengono sullo scandalo scoppiato in provincia di pesaro sul latte scaduto corretto con soda caustica per il suo riutilizzo: “Emerga la verità” ...

Sequestro per TreValli: latte andato a male corretto con soda caustica e acqua ossigenata - La maxi-operazione dei Nas presso un'azienda controllata da TreValli: il latte era stato corretto dall'acqua ossigenata ...

