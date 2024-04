Latina Spari in via Don Morosini - le dichiarazioni del Sindaco Matilde Celentano

(Di sabato 27 aprile 2024)– “Il colpo di pistola esploso ieri sera da due individui incappucciati nella centralissima via Donè un episodio che non può passare inosservato ne’ essere sottovalutato. Ne ho già parlato con il prefetto Maurizio Falco ed abbiamo concordato sulla opportunità di convocare al più presto una riunione del Comitato per l’ordine d L'articolo Temporeale Quotidiano.

Spara in centro a latina poi scappa con un complice: ricercato dalla Polizia - Sul luogo dell'incidente, in via Don morosini, gli investigatori hanno trovato un bossolo, che è stato prontamente sequestrato e sarà esaminato per raccogliere ulteriori indizi ...

Il Mar Rosso si è svuotato e Aspides è sempre più sguarnita - La missione europea contro gli houthi ridotta ad appena tre navi. E le compagnie private insorgono: "La situazione è diventata intollerabile" ...

Putin si prende Tobruk e il Niger. Gli aut aut americani in Africa non funzionano - Nuovi carichi di armi e uomini degli Africa Corps russi sbarcano a pochi chilometri dalle coste europee, sotto gli occhi della missione europea Irini ...

