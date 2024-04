L’assassinio irrisolto di Lolita | chi ha ucciso Graziella Franchini?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 27 aprile 2024) Dal 1986 la sua morte è restato un delitto impunito, in arte, era una giovane promessa della musica italiana negli anni ’70. La sua voce potente e il suo aspetto infantile, con grandi occhi azzurri, la resero una figura iconica e destinata a divenire una star della musica italiana. Grazie al suo talento indiscusso vinse il ‘Festival della canzone di Pesaro’ e il ‘Festival di Zurigo’. Successivamente arriva in Tv, apparendo in ‘Carosello’ al fianco di Renato Rascel e poi a ‘Un disco per l’estate’. Quella che però sembrò essere una carriera destinata ad essere brillante, subì un brusco arresto quando la sua canzone fu esclusa dal Festival di Sanremo, portandola ai palchi delle feste di paese fino all’oblio. Nonostante ciò,trovò la serenità affettiva, sposando il ginecologo Michele ...