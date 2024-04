L' Ascoli si rialza a Terni - ma la strada resta in salita | decide Botteghin

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 - L'è vivo grazie a 'santo'. Il brasiliano rientra alla grande firmando il gol più importante del campionato. Quello che permette di tornare a sbancare il Liberati per 1-0 e rimettere la testa fuori dall'acqua scalvando in un colpo solo il duo Bari-Spezia con la Ternana raggiunta, ma messa in posizione di svantaggio grazie agli scontri diretti. Miglior esito non poteva esserci contro i rossoverdi dell'ex Breda. Un match che ha regalato un colpo di scena inatteso a tempo scaduto e fondamentale per produrre la scintilla necessaria. Anche senza tifosi, rimasti a casa per via delle restrizioni, i bianconeri hanno saputo scuotersi all'ultima chiamata utile. Carrera nella scelta del suo undici titolare aveva riservato poche variazioni con Valzania e Caligara dal primo minuto. Davanti inedito il tandem ...