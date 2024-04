L’arresto del vicesindaco Morimondo sotto choc

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) La notizia degli arresti domiciliari per ilAlberto Gelpi ha scosso l’intera comunità. Soprattutto perché Gelpi, incensurato, è da sempre persona impegnata in ambito sociale oltre che in ambito politico-amministrativo, nella Pro loco die nella Fondazione Il Melograno, che attua i progetti di Anfass ad Abbiategrasso. Associazioni, occorre precisare, che nulla hanno a che vedere con i motivi che hanno portato Gelpi ai domiciliari. Ildirisulta essere uno dei 22 indagati nell’indagine della Guardia di Finanza di Magenta su un giro di reati fiscali e riciclaggio, tra i quali figura anche Antonino Carollo figlio del defunto boss di Cosa Nostra, Gaetano Carollo, assassinato a Liscate nel 1987. Nello specifico si tratterebbe di bancarotta fraudolenta, indebita compensazione di ...