L' altra Resistenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) Nella ricorrenza del 25 aprile, anche quest’anno gli organizzatori, vale a dire i “son tutti fascisti tranne noi”, si sono “scordati” di puntualizzare talune amnesie storiche. Prima di tutto, assodato che l’Italia, la guerra, la perse, i revanscisti di Stalin, non hanno precisato che festeggiare una sconfitta, è tanto imbarazzante quanto masochista. In secondo luogo non hanno spiegato che la Liberazione è stata prevalentemente operata dall’esercito a Stelle e Strisce e solo in minima parte dai partigiani. Onestà intellettuale e storica avrebbe chiesto una condanna pubblica per i partigiani comunisti dei Gap (Gruppi Azione Patriottica), i quali, provocavano deliberatamente i tedeschi, pur sapendo che le ritorsioni avrebbero ammazzato cittadini inermi. Ed infine, anche se per citare i misfatti dei partigiani sarebbe opportuno consultare letteratura alternativa alla narrativa mainstream ...