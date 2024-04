La Valletta - accende l' auto e la macchina esplode | feriti due fidanzati Testimoni increduli | Mai visto nulla del genere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) LaBrianza (Lecco), 27 aprile 2024 – Ha inserito la chiave nel cruscotto, l'ha girata perre l', ma appena l'ha messa in moto, laè esplosa dall'interno, come un palloncino. A bordo della Renault Clio c'erano due, di 23 anni lei e 26 lui. Il boato è stato fortissimo, si è avvertito a chilometri di distanza. Lo scoppio si è verificato questa mattina a LaBrianza, zona di Perego, sotto il porticato di un complesso residenziale a pochi metri dalla Statale Briantea Como – Bergamo. Si è temuto il peggio. Sono stati immediatamente dirottati in posto i sanitari dell'infermieristica di Areu con i volontari della Croce bianca di Merate e i vigili del fuoco, sia dal comando provinciale di Lecco, sia dal distaccamento di ...