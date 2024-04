La valanga azzurra vuole Madrid Sinner al derby - che test per Arnaldi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Chi l’avrebbe mai detto di ritrovarci tutti qui? Scorpacciataal Master 1000 di: oggi in campo un bel concentrato del nostro movimento tennistico come non accadeva da anni. Quattro italiani si giocano l’accesso ai sedicesimi di finale. C’è purtroppo untutto a tinte tricolore che nel risultato taglierà sicuramente fuori uno dei ’nostri’. Ormai lo chiamano ‘el Clasico’.-Sonego è diventata un po’ come Real-Barcellona, però qui la sfida è tra amici. I due eroi della Coppa Davis si sfidano oggi (il match è in programma non prima delle 12.30) in una partita che per gli italiani è un verofra azzurri. La diretta tv del torneo è su Sky. Streaming sulle piattaforme now.tv e tennis.tv a pagamento. In campo anche Matteoe Flavio ...