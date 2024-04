La truffa di Hamas manda in tilt i campus

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 aprile 2024) Khalil al Hayya è uno dei funzionari dipiù ciarlieri, vive in Qatar e ultimamente ha rilasciato due interviste. Una all’Ap, in cui dice che l’organizzazione sarebbe disposta a deporre le arm... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti