La Terranova replica a Caprarica | Eh - cosa c' entrano? 25 aprile e teppist - sinistra in tilt | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) "Ogni paese ha delle date che sono ricorrenze fondative. Per l'Italia il 25è una data fondativa". Antonio, ospite di David Parenzo a L'aria che tira su La7 commenta così le nuove (ed eterne) polemiche politiche sulla festa della Liberazione. "Quello che sta accadendo, lo ha detto bene dal palco il sindaco di Milano Sala e credo che la mia generazione abbia molte colpe, è questa continua rimozione della ignominia del fascismo - incalza ancora lo storico corrispondente dei tg Rai da Londra -. Certo che il fascismo è morto, ma sono colpito che anche una collega stimabile come Annalisaassoci il 25con ii in piazza. Che c'?". In studio, la giornalista del Secolo d'Italia annuisce polemicamente e ribadisce la stessa domanda a ...