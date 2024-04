La sua vice Cristina Borroni | | Non indosserò mai la fascia appartenuta a Mirella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) "Formalmente lo sono, emotivamente no"., fino a poche ore fa erasindaco e assessore alle Politiche sociali. Braccio destro del sindaco Cerini, da ieri ne ha ereditato il ruolo. "Questa mattina (ieri mattina, ndr) è stata data comunicazione al Prefetto. Sono sindaco "reggente" fino alle prossime elezioni amministrative, che ancora non sappiamo quando saranno: in autunno-inverno 2024, oppure primavera 2025".dovrà così prendere in mano la guida della Giunta e dell’Amministrazione. Qual è il suo stato d’animo? "Non so definirlo. Sono un po’ disorientata da quanto è accaduto in questi due giorni.è stata un sindaco insostituibile, raccolgo un’eredità complessa. Ho lavorato con lei fianco a fianco. Sapeva creare rapporti non solo con le amministrazioni della Valle ...