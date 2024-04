La sorte degli ostaggi L’Egitto propone il rilascio di 33 israeliani | Sono gli unici rimasti vivi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Dopo 200 giorni di prigionia a Gaza, gliormai con l’acqua alla gola e anelano a un salvataggio in extremis da parte del loro governo. "Pensate a noi – ha implorato l’o Hersh Goldberg-Polin, 23 anni, rivolgendosi a Netanyahu e ai suoi ministri in un video diffuso dall’ala militare di Hamas – siamo in un inferno". Anche se concepito con uno strumento di guerra psicologica il video di Hamas ha avuto effetto dirompente in Israele, anche perché è giunto mentre le famiglie israeliane erano riunite per celebrare la Pasqua ebraica. Ai loro tavoli imbanditi avevano lasciato un posto vuoto, in attesa del ritorno dei prigionieri. Attraverso Hersh, Hamas ha mandato a dire che 70 dei 133hanno ormai perso la vita e che per gli altri il tempo stringe. Secondo Haaretz, già ...