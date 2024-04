(Di sabato 27 aprile 2024) La Polgaia Brescia. A dare ufficialmente la notizia nei giorni scorsi è stato il sindacato Sap di Brescia, che ha spiegato, che l’annuncio è stato dato mercoledì dal ministro dell’Interno Piantedosi durante il question time alla Camera. "Resterà nell’attualedi via Vittorio Veneto – spiega il segretario provinciale Paolo Faresin –. Il Sap ha sempre ritenuto il trasferimento in altranon confacente alle esigenze della città di Brescia in quanto l’attualedelladelladi Stato che negli anni ha formato i migliori poliziotti di tutta italia, per le intrinseche peculiarità dellastessa. Certamente avere la presenza di numerosi allievi agenti delladi Stato è motivo di orgoglio ...

Resiste il prima to in solitaria della Germani Brescia a tre giornata dalla fine della stagione regolare. La squadra di coach Magro si è imposta nello scontro d’alta classifica contro la Reyer Venezia per 90-84 al termine di una partita che si è decisa nel finale, con i lombardi che hanno rimontato ... Continua a leggere>>

Bologna, 14 aprile 2024 – Il ventisettesimo e quartultimo turno della regular season del campionato di Serie A di Basket si è chiuso con la conferma in vetta e in solitaria della Germani Brescia : al PalaLeonessa A2A, infatti, i biancoblù si sono presi la posta in palio del big match di giornata ... Continua a leggere>>

Venezia Una doppietta di Tessmann con un gol per tempo interrompe la striscia positiva di un Brescia che a Venezia si arrende, ma riesce comunque a tenere aperta la gara con gli ambiziosi lagunari sino al termine. In effetti la squadra di Maran parte a spron battuto, ma ben presto vengono fuori ... Continua a leggere>>

La scuola di polizia non trasloca. Dietrofront del ministero. La sede storica resta strategica - La Polgai resta a brescia. A dare ufficialmente la notizia nei giorni scorsi è stato il sindacato Sap di brescia, che ha spiegato, che l’annuncio è stato dato mercoledì dal ministro dell’Interno Piant ...

Continua a leggere>>

Il brescia spuntato cerca l’ipoteca sui play off con lo Spezia - Rondinelle in grossa difficoltà per le assenze in attacco, ma un successo sarebbe già quasi decisivo per il raggiungimento dell’obiettivo ...

Continua a leggere>>

brescia e Feralpi, questa è l'ora x: società e riscatto di Borrelli, Cellino riflette (e chiede 25 milioni) - Ultima curva del campionato: per le due squadre bresciane è un momento decisivo per il presente e per il futuro.

Continua a leggere>>