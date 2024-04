La Sampdoria sfida il Como | 1 2 dell’Inter nelle formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 aprile 2024) Tra poco alle 16.15 in campo, big match della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. Tra Stankovic e Sebastiano Espositosolo uno titolare., le: certezza Inter in porta(3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Murru; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; Borini, Alvarez. Allenatore: Pirlo.(4-2-3-1): Semper; Iovine, Goldaniga, Barba, Sala; Baselli, Braunoder; Da Cunha, Cutrone, Strefezza; Gabrielloni. Allenatore: Roberts. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...