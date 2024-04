La Russa a testa in giù con Mussolini - il post shock dell’attore Riondino | I fascisti di ieri oggi governano e sono pecore

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 aprile 2024) «Non cipiù idi una volta. Solo». Michele, attore e direttore artistico del concertone Uno maggio libero e pensante di Taranto, festeggia il 25 aprile sui social pubblicando una vecchia foto di Ignazio La, ora presidente del Senato, mentre è in posa con un mazzo di fiori e una gigantografia di Benito. Lo scatto viene condiviso ain giù, chiaro riferimento alla fine in piazzale Loreto della guida del Partito nazionale fascista. E il messaggio è un duro attacco al governo Meloni e ai suoi esponenti. «La cosa veramente divertente è che c’è stato un tempo in cui ierano più autentici, più spavaldi, erano leoni, anche se solo per un giorno», scrive l’attore tarantino, «rivendicavano la loro ...