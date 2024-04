La rivolta nel Carroccio | Non voteremo Vannacci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) L’attesa è per domani, quando Giorgia Meloni, dal palco della convention di Fratelli d’Italia a Pescara, annuncerà la sua candidatura per le Europee. Un annuncio che dunque arriva a poche ore da quello che ha, in qualche modo, sconvolto la Lega. Il segretario, Matteo Salvini, ha finalmente sciolto il nodo(foto): il generale sarà candidato nella circoscrizione dell’Italia centrale, "dove risiede", ha spiegato il leader del: il suo nome sarà in tutte le circoscrizioni, ma capolista solo al centro. La candidatura, tuttavia, ha creato l’atteso maremoto nella Lega. Il governatore friulano Massimiliano Fedriga ha già annunciato che non lo voterà: "Sono molto contento dei tre candidati del Friuli Venezia Giulia e sono possibili solo tre preferenze". Così come non lo voterà Gian Marco Centinaio. "Speriamo di candidare anche qualcuno ...