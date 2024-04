La ricetta di Seregno contro i decibel di troppo Asfalto fonoassorbente e nuove piste ciclabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024)e nuovo impulso alle: sono le soluzioni individuate dall’amministrazione comunale per contrastare la rumorosità delle strade. Una situazione emersa dalla mappatura acustica affidata a una società specializzata, per dare poi corso al Piano di azione della rete stradale. Un obbligo di legge che riguarda tutte quelle strade che contano il passaggio di più di 3 milioni di veicoli all’anno. E, visto che tutte le strade portano a, punto di riferimento importante per la Brianza, nel territorio di strade altamente trafficate se ne contano ben dieci, per una lunghezza complessiva di 16,5 chilometri. Soprattutto, al di là della lunghezza delle strade, conta il numero degli abitanti che vi risiedono o che comunque, situati nelle immediate adiacenze, avvertono ...