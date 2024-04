La Recanatese ha sette diffidati Obiettivo | evitare squalifiche

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Da Chiavari, inevitabilmente, giungono appelli alla compattezza in vista di un match decisivo anche per i biancoazzurri. La Virtus Entella ha infatti bisogno di un punto per mettersi definitivamente al riparo dal rischio playout edquindi di seguire con apprensione le vicende di Fermana-Pescara. La norma che consente digli spareggi salvezza con più di 8 punti di distacco dà una grande mano agli uomini di Fabio Gallo che però non possono permettersi distrazioni. La parte più "calda" del tifo ligure non le manda a dire: "Solo per la maglia, scrivono in un volantino. Alla fine di questa disastrosa stagione, ci rimane l’ultima partita. Raggiungiamo in anticipo lo stadio per far sentire la nostra voce, la nostra rabbia…" Questo per far comprendere che i giallorossi troveranno un clima tutt’altro che rilassato, ma la sostanza delle cose ...