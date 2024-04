La polizia arresta i manifestanti pro Gaza - perché scatta la retata

(Di sabato 27 aprile 2024) Ancora un intervento dellaamericana in un campus dove sono in corso proteste e occupazioni contro la guerra a. Gli agenti sono intervenuti nella NorthEastern University a Boston, per sgombrare l'accampamento di tende nel piazzale centrale del campus. Secondo quanto riporta il Boston Herald, 100 persone sono statete nel blitz. Tutti gliti in possesso di un documento di identità da studente sono stati rilasciati «e andranno incontro a provvedimenti disciplinari da parte dell'università ma non ad azioni legali». Mentre gli arresti sono stati confermati per «chi si è rifiutato di provare» l'appartenenza all'università. I vertice dell'ateneo hanno spiegato di aver chiesto l'intervento dellal'occupazione, iniziata con una ...

Si sono incatenati e sono in sciopero della fame da oggi mercoledì 17 aprile le ragazze e i ragazzi dei collettivi che da tre giorni sono in presidio con le tende all’interno dell’Università La Sapienza . Tra loro Francesca Lini, studentessa di Mediazione linguistica, e Lorenzo Cusmai, che studia ... Continua a leggere>>

La polizia ha usato i gas lacrimogeni per disperdere una protesta pro- Gaza nel campus della Emory University di Atlanta . Gli agenti hanno anche sparato pallottole di gomma contro i manifestanti. E' quanto mostrano video girati da studenti in cui si vedono anche poliziotti che spingono a terra ... Continua a leggere>>

Giovedì tensione altissima alla Emory University, in Georgia, dove la polizia è intervenuta in maniera massiccia con armi in pugno. Gli agenti hanno usato spray al pepe roncino e sparato pallini al pepe sui manifestanti nel campus, come confermato dalle autorità. Usato anche il taser in alcuni ... Continua a leggere>>

