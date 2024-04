La piccola Sveva colpisce ancora Ed eccola nelle vesti della Nannini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) La rockstar da bambina, dai 7 ai 10 anni, già ribelle e talentuosa. Come era Giannada? Lo racconterà la sua interprete,Zalli, giovane attrice di Montelupo Fiorentino che dopo il successo di "Margherita delle stelle" (nella foto da Rai Uno), torna sul piccolo schermo con una sfida nuova. Dopo averto i panniscienziata Margherita Hack, ora– che sogna il cinema e ci si sta dedicando con passione – presterà il volto alla cantautrice senese in "Sei nell’anima", film diretto da Cinzia TH Torrini, basato sull’autobiografiae in uscita su Netflix dal 2 maggio. È una primavera di successi, che ha visto la cittàceramica terreno fertile dove coltivare eccellenze che hanno saputo ...