Firenze, 29 marzo 2024 – Ancora polemica sulla presentazione del libro di Nardella alla Luiss . A intervenire questa volta è la stessa ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella in un post su Facebook: “Cercare di assumere il ruolo di martire in questo momento, per ... Continua a leggere>>

Era solo una protesta, legittima, contro un’esponente politica. E’ la motivazione, in estrema sintesi, per la quale la Procura di Torino ha deciso di archiviare le 23 denunce per violenza privata alle attiviste di Extinction Rebellion, Non Una Di Meno e Fridays for Future scattate dopo la ... Continua a leggere>>

Un piano per finanziare i centri estivi per aiutare i ragazzi e loro genitori, durante la pausa estiva dalle scuole. E poi potenziamento dei centri per la famiglia, monitoraggio della decontribuzione rosa o l’assegno unico. Eugenia Roccella , ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari ... Continua a leggere>>

La ministra roccella sull’aborto: “Battito del feto Cattiva prassi medica, non c’entrano i volonari” - Il commento della ministra per la Famiglia Eugenia roccella sul caso sollevato dal Centro antiviolenza di Aosta, secondo cui alcune donne sarebbero state ...

Continua a leggere>>

25 aprile: roccella, 'si parla di fascismo per mascherare antisemitismo a sinistra' - Pescara, 27 apr. (Adnkronos) - “In questo momento quello che mi colpisce è questo: ieri ho scritto un post sul fatto che si fa tutto questo parlare di censura e di fascismo, che non c'è, e non si parl ...

Continua a leggere>>

Vannacci, Santanché non prende le distanze: “Non lo devo giudicare io”. E su ‘Mussolini statista’ non risponde - “Tantissime cose mi vedono lontana da Vannacci ”. Quali “Alcune cose non sono condivisibili ma questo non vuol dire giudicare chi si candida in un altro partito”. Così Daniela Santanché, a margine de ...

Continua a leggere>>