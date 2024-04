La lunga attesa di Giorgia | scene dalla seconda giornata della convention FdI a Pescara

Fermana, la speranza di salvezza e playout è appesa ad un filo sottile - Per la Fermana ultimo impegno di campionato in serie C, domenica 28 aprile tutte le partite del girone B iniziano alle ore 20. 8° derby a Fermo col pescara dal 1931 a oggi; le due squadre si sono ...

Continua a leggere>>

Sul palco di pescara a tifare Meloni ci sono anche il presidente di Leonardo e il direttore dell’Agenzia per la sicurezza informatica - Tutti assieme appassionatamente per sostenere Giorgia Meloni che annuncia la sua candidatura come capolista alle elezioni europee, anche se non siederà mai nel Parlamento di Strasburgo. Sul palco di P ...

Continua a leggere>>

Ultima tappa fra pescara e Giulianova del Campionato primaverile di vela - L'ultima giornata del Campionato primaverile è in programma sabato 27 aprile con partenza della numerosa flotta di imbarcazioni d’altura dal porto turistico Marina di pescara ...

Continua a leggere>>