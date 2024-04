La lista Noi per Morbegno Marchini candidato sindaco | Una città più attrattiva

(Di sabato 27 aprile 2024) Francoè ildi “Noi per“. Unacivica per un progetto d’insieme, a unire il centro e le frazioni, le generazioni e le sensibilità. “Noi per” sottende inclusione e partecipazione, a evidenziare unità d’intenti e condivisione, a rafforzare un legame indissolubile con la. Ilè Franco, 55 anni, ingegnere, con un’esperienza di 15 anni nell’amministrazione comunale, attuale vicepresidente della Comunità Montana Valtellina die figlio di quel Roberto, presidente provinciale per un decennio dal 1980 al 1990 edidal 1975 al 1980, dal quale ha ereditato la passione ...

