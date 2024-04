La lista di Michele Santoro a rischio in Sicilia e Sardegna - all’appello sulle firme risponde la Dc di Cuffaro | Ti aiutiamo noi

(Di sabato 27 aprile 2024)rischia di non riuscire a presentare la suadi candidati per le prossime Europee nella circoscrizione delle isole. Perciò sui social ha lanciato un appello con cui chiede letteralmente «aiuto» a chiunque per raccogliere quante piùpossibili, visto che al momento spiega di essere a«per poche centinaia didellae della, pur avendone raccolto più di 90mila».si rivolge tanto a chi lo segue sin dai primi passi della«Pace Terra e Dignità», tanto a chi non è mai stato d’accordo con lui. Il giornachiede una mano per esempio «ai comunisti e ai liberali che non condividono le mie idee sulla guerra ma si rendono conto della loro ...

Tempo di lettura: 2 minuti Una corsa contro tutti, per la lista di Michele Santoro : il tempo tiranno, le lobby della guerra, la retorica occidenta lista . Servono firme , per presentarsi alle Europee . Il gazebo della lista "Pace Terra Dignità" fa tappa in via Scarlatti al Napoli, quartiere Vomero.

Le pene del Pd lasciano qualche lieve cicatrice nel consenso del principale partito del campo progressista. Secondo il Sondaggi o settimanale di Swg per il TgLa7 il Partito democratico perde poco meno di mezzo punto nell'ultima settimana, tornando ad allontanarsi dalla soglia del 20 per cento.

L'assessore Catarci ha spiegato ai microfoni di Fanpage.it che "il Comune non ha alcun obbligo in merito. Se avessimo avuto più personale e maggiori risorse avremmo sicuramente fatto uno sforzo per andare incontro alle richieste".

Europee '24, la Dc di Cuffaro pronta a mobilitarsi per la lista di santoro - PALERMO – La Dc di Totò Cuffaro è pronta a mobilitarsi per aiutare Michele santoro a raccogliere le firme necessarie nel collegio Isole per potere presentare la lista Pace Terra e Dignità per le

Michele santoro e Raniero La Valle "fino all'ultimo respiro" (Laura Tussi) - Lunedì da Palermo, in diretta streaming da Piazza Verdi, si saprà se Pace Terra Dignità avrà raggiunto le firme utili in Sicilia e Sardegna*. Sui social la richiesta d'aiuto (link in coda) *"AIUTO!"*,

