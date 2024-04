La Gioconda potrebbe presto avere una stanza tutta sua al Louvre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Ladi Leonardo da Vinci, il ritratto più famoso del mondo,unasua al, ha annunciato oggi la direttrice del museo parigino Laurence des Cars. Questo trasferimento offrirebbe ai visitatori, molti dei quali si recano alsolo per vedere l'iconico dipinto, un'esperienza migliore, ha detto des Cars all'emittente France Inter. "È sempre frustrante quando non si offre ai visitatori la migliore accoglienza possibile, e questo è il caso della", ha detto. "Oggi mi sembra necessaria una soluzione migliore", ha spiegato, aggiungendo che ilè in contatto con il Ministero della Cultura per trovare possibili soluzioni. Ilha accolto quasi ...