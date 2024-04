La Futsal chiude il campionato in casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) LaCesena, che ha conservato la A2 Elite con due turni di anticipo,oggi il torneo alle 16 al PalaPaganelli (ingresso gratuito), contro un Cus Molise già sicuro dei playout contro il Capurso, una stagione dura, sofferta che ha visto i romagnoli protagonisti di due rivoluzioni sul mercato cambiando tutti gli stranieri in estate e poi a dicembre ma centrando in anticipo la salvezza che era l’obiettivo primario. La squadra infatti ha chiuso in crescendo con i due mesi finali dove ha dimostrato compattezza e carattere. L’ultima vittoria indell’Itria è stata ottenuta (4-5) ribaltando il risultato quando a una dozzina di minuti dal termine si era sotto per 4-1. All’andata i bianconeri persero per 4-1 in un momento delicato della stagione. La punta di diamante dei molisani è De Nisco con 19 reti mentre il capocannoniere del ...