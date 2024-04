La filiale russa di Ariston trasferita alla gestione di Gazprom L' Ue | Mosca disprezza le regole

(Di sabato 27 aprile 2024) Con una decisione inattesa, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per il trasferimento temporaneo delle filiali russe dell’italianae della tedesca BoschDomestic Systems, la società del gruppo stataleproduttrice di elettrodomestici. Il decreto, postato sul portale ufficiale per le informazioni legali, riguarda laThermo Rus LLC, controllata...

Roma, 27 aprile 2024 - Il governo italiano chiederà chiarimenti a Mosca sulla vicenda della nazionalizza zione dell' Ariston . Antonio Tajani , ministro degli Esteri, su X ha assicurato: "Ho dato mandato al Segretario generale della Farnesina di convoca re l'ambasciatore della Federazione russa in ...

La filiale russa di Ariston Thermo Group, una società italiana proprietaria del marchio di apparecchiature per impianti di riscaldamento e climatizzazione Ariston è finita nelle mani del governo russo. Su decisione del presidente russo Vladimir Putin, lo stabilimento produttivo a Vsevolozhsk, ...

FABRIANO Ha il sapore amaro di un esproprio, un fulmine in un cielo segnato a fuoco da una guerra estenuante nel cuore del Vecchio Continente. Il presidente del Cremlino Vladimir Putin , che dal...

Putin nazionalizza lo stabilimento ariston. La reazione del governo italiano - Il presidente Vladimir Putin ha nazionalizzato la filiale russa dell'italiana ariston mettendola sotto la gestione temporanea di una società satellite ...

Continua a leggere>>

VLADIMIR PUTIN "NAZIONALIZZA" ariston, TAJANI FA CONVOCARE AMBASCIATORE RUSSIA IN ITALIA - ROMA – "Ho dato mandato al Segretario generale della Farnesina di convocare l'ambasciatore della Federazione russa in Italia. Il Governo chiede chiarimenti sulla vicenda della nazionalizzazione dell'A ...

Continua a leggere>>

ariston, 'sorpresi dall'iniziativa di Putin' - ariston Group, che è stata attiva nella Federazione russa per quasi 20 anni "con relazioni molto corrette con le istituzioni locali, non è stato informato in anticipo del decreto" con cui Putin ieri ...

Continua a leggere>>