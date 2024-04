La curiosa storia dei piccoli vermi che si trasformano in mostri cannibali - Gigantismo e fauci enormi. Ecco l’estrema strategia per la sopravvivenza dei nematodi Allodiplogaster sudhausi ...

Continua a leggere>>

Il Re Leone: 30 anni di storia della animazione - Una speciale celebrazione per i 30 anni dell’iconico film del rinascimento disneyano il Re Leone. Unisciti ad Andreas Deja in un viaggio incredibile alla scoperta dei retroscena e di curiosi aneddoti ...

Continua a leggere>>

Tamuzo, il calciatore che si ritira e fa causa ai vaccini: 'Il mio corpo non funziona come prima' - Una storia curiosa dal calcio francese. François-Xavier Fumu Tamuzo, ex centrocampista dello Stade Lavallois, seconda divisione francese, non ha dubbi sul.

Continua a leggere>>