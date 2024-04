La corsa per diventare consiglieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) Non si riuscirà a fare l’en plein di 32 candidati (tanti quanti ida eleggere) per tutte e 13 le liste a sostegno dei tre in lizza persindaco (Enzo Lattuca, Marco Casali e Marco Giangrandi), c’è chi ne presenterà meno. Ma saranno comunque circa trecento i cesenati che ci metteranno la faccia in lista per le comunali dell’8 e 9 giugno. Alcune formazioni debbono ancora presentare la lista, stamane verrà resa nota in una conferenza stampa quella di ’Cambiamo’. Non è stato facile per quasi tutti trovare 32 cesenati disponibili e non solo perchécomunali significa veramente servire la città in cambio di una indennità nemmeno lontanamente proporzionata al tempo che si deve dedicare all’impegno: per ogni seduta, che può durare anche molte ore, è previsto un ’gettone’ di presenza ...