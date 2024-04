La chat antifàchic di Giannini si sputtana da sola

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 27 aprile 2024) È difficile. È difficile, perché qui la faccenda sfugge di mano, va decisamente oltre il surrealismo antifascista. È difficile, comunque proviamoci. 25 aprile più pazzo del mondo, parte seconda: come chiudere in mirabilia una giornata di ordinaria follia veteropartigiana? Ci ha pensato Massimo, l’uomo che s’inchinava a Speranza, con una incredibilesu whatsapp, roba tipo “mamme consapevoli”, “Chiara e Fedez tornate insieme” o “pippaioli per Paola Saulino”. In questo caso l’oggetto dello smanettare era la resistenza, a Giorgia Meloni, what else?, che non ce la fa a definirsi antifà, da cui discenderebbe una situazione tipo birreria di Monaco, 1933.è andato a vantarsene nella contro-Bürgerbräukeller di Lilli Gruber, che sprizzava gloria da tutti i botox: “Una cosa grandiosa, migliaia e ...