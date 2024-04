La candidatura di Vannacci spacca Lega e Governo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 aprile 2024) Laannuncia che Robertosarà capolista nella circoscrizione di sua residenza, cioè l’Italia centrale. Intanto, il generale battibecca con il ministro della Difesa: «Crosetto con sarcasmo ha detto che sarebbe un bene per l’esercito se venissi eletto? Il sarcasmo lo lascio a lui. In ogni caso è una sua opinione, se ritiene che sia così non vorrei deluderlo». «Qualora fossi eletto», ha precisato, «dovrò scegliere se lasciare o mettermi in aspettativa dall’esercito. Se non dovessi essere eletto deciderò». Ladel generalecatalizza l’attenzione della politica, anche nel centrodestra. Ieri laha fatto sapere che sarà capolista nella circoscrizione Centro, tra qualche malumore del partito, come quello del Governatore del Friuli Venezia Giulia, ...