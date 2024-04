La candidatura di Vannacci divide la Lega E il Nord ribolle | perché non punta sui nostri? Crosetto punge | È un bene per l’esercito

(Di sabato 27 aprile 2024) Per mitigare il malcontento nella- dal Veneto di Zaia al Piemonte - il generalecorrerà solo nell’Italia centrale

"Il leader della Lega Matteo Salvini è a Roma e sta lavorando alle liste in vista delle elezioni Europee : il generale Roberto Vannacci , la cui candidatura ha suscitato grande interesse anche in mondi esterni al partito, sarà capolista nella circoscrizione di sua residenza ovvero l' Italia centrale ". ... Continua a leggere>>

Intervista al vicesegretario del Carroccio, che cerca di mettere a tacere i malumori interni per la candidatura del generale Vannacci Intervista al vicesegretario del Carroccio, che cerca di mettere a tacere i malumori interni per la candidatura del generale Vannacci Continua a leggere>>

Il generale : «Comincerò la campagna elettorale l'8 maggio, un mese prima del voto, come vuole la legge»Il generale : «Comincerò la campagna elettorale l'8 maggio, un mese prima del voto, come vuole la legge» Continua a leggere>>

Salvini suona la tromba per vannacci, la lega ascolta il silenzio di Calderoli - Un occhio ai risultati, l’altro a Roberto Calderoli. Tra non pochi maggiorenti della lega, dopo l’annuncio della candidatura di Roberto vannacci per loro indigeribile pure con un quintale di Maalox, s ...

Continua a leggere>>

Moratti, Patriciello e gli altri: ecco i big delle preferenze. «Possono valere fino al 2%» - Il duello vannacci-Salis, il generalissimo del «rifiuto di dirmi anti-fascista e il 25 aprile me ne sono andato al mare» contro la donna anti-fascista militante pure troppo, ...

Continua a leggere>>

vannacci tra amici e nemici. "Non sono sicuro di passare" - Il generale capolista solo in Italia centrale. Crosetto punge: "Sarà eletto, un bene per l'esercito". Mal di pancia anche nella lega. Fedriga: "Voto i friuliani" ...

Continua a leggere>>