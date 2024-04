La candidata a vice di Trump ammette di aver ammazzato la sua cagnolina | La odiavo - era insopportabile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 aprile 2024) Kristi Noem è una dei contendenti al ruolo dipresidente se Donalddovesse vincere le prossime elezioni negli Stati Uniti. L’attuale governatrice del South Dakota, però, ha una caratteristica che la distingue dai suoi concorrenti:ucciso la sualo ammesso nel suo ultimo libro ottenuto in anteprima dalla redazione del Guardian: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward, uscita prevista il prossimo mese. Noem offre ai lettori un misto di autobiografia, visioni politiche e invettive rivolte ai democratici, mentre si racconta come un politica che all’occorrenza sa destreggiarsi in situazioni «difficili, brutte e caotiche», esattamente, racconta la 52enne, come uccidere il proprio cane. Noem descrive la cucciola di 14 mesi come un animale ...