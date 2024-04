Kraven - posticipata di nuovo la data d’uscita del film sul cattivo di Spiderman

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 27 aprile 2024) Sony ha posticipato l’uscita statunitense di– Il cacciatore,dell’universo condiviso di Spider Man, al 13 dicembre 2024, circa quattro mesi dopo laestiva inizialmente prevista; al suo posto, il 30 agosto 2024, uscirà infatti They Listen,Blumhouse di Chris Weitz con John Cho, Katherine Waterston, Havana Rose Liu e Lukita Maxwell, con David Dastmalchian e Keith Carradine. Per questo motivo, ildi Karate Kid, con Ben Wang, Ming Na, Joshua Jackson, e le icone Jackie Chan e Ralph Macchio, inizialmente previsto per dicembre 2024, sbarcherà invece in sala solo nel maggio 2025, riporta Variety. Secondo i piani iniziali, peraltro,avrebbe dovuto uscire addirittura il 6 ottobre 2023. Diretto da J.C. Chandoor, con Aaron Taylor – Johnson ...