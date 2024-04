Knuckles - la recensione | la buddy series con il guerriero Echidn - aspettando Sonic 3

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 27 aprile 2024) Ladi: la serie mette al centro le due spalle dei film live action dedicati a, ovvero l'a e il vice sceriffo Wade Wipple. In streaming su Paramount+. Paramount+, un passo alla volta, sta provando a rimpolpare il proprio catalogo con titoli interessanti non solo a livello storico e autoriale ma anche popolare, per raggiungere lo spettatore che conosce ancora troppo poco l'ultima piattaforma streaming arrivata in Italia. Sicuramente un prodotto che potrebbe fare al caso del grande pubblico è, serie spin-off dell'universo cinematografico dedicato a, il Riccio protagonista dell'omonima saga videoludica, di cui si attende per la fine del 2024 il terzo capitolo sul grande schermo. Per ingannare l'attesa, quale miglior modo se non esplorare la ...