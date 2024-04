Kiev -Peskov | no requisiti per negoziare

(Di sabato 27 aprile 2024) 14.33 La Russia non vede i presupposti percon l'Ucraina, quindi il conflitto prosegue. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, parlando con i cronisti. "Al momento non ci sono i preper i negoziati,perché tutti comprendono e sanno che l'Ucraina non accetta alcun negoziato. Pertanto, l'operazione militare speciale continua", ha detto

Bergoglio: «Non abbiate questa vergogna per il bene del popolo, la guerra è sempre una sconfitta umana, non geografica» Continua a leggere>>

10.40 " aiutare l'Ucraina significa lavorare per la pace, perché se Kiev perde Putin non si siederà mai al tavolo della pace". Così il ministro degli Esteri Tajani aprendo la prima sessione del G7 di Capri,dove partecipa anche il segretario della Nato, Stoltenberg. "Siamo amici di Israele,lo ... Continua a leggere>>

