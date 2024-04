Katz | se c' è accordo -no operazione Rafah

(Di sabato 27 aprile 2024) 21.40 La prevista incursione nella città meridionale di Gaza,,potrebbe essere sospesa nel caso in cui si raggiungesse unper garantire il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas.Lo ha detto il ministro degli Esteri dello stato ebraico,Israel, all'emittente televisiva Channel12."Il rilascio degli ostaggi è per noi la priorità assoluta", ha aggiunto. Intanto,il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken sarà in Arabia Saudita ludì e martedì per incontrare i partner regionali e fare il punto sulla tregua.

Hamas pubblica un nuovo video di due ostaggi: "Netanyahu negozi per il nostro rilascio" - Le trattative per trovare un accordo sono ancora in atto ... Lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano Israel katz intervistato da News 12.

Continua a leggere>>

Hamas diffonde video di due ostaggi israeliani a Gaza: “Situazione peggiora, Netanyahu negozi” - Hamas ha diffuso un nuovo video che mostra due ostaggi a Gaza, Keith Samuel Siegel e Omri Miran. L’appello al governo Netanyahu: “Partecipate ai negoziati, qui è sempre peggio”.

Continua a leggere>>

"Gli Stati Uniti riconoscano la Palestina": il coraggio di un giornale dalla schiena dritta - Da allora, i diplomatici si sono infuriati per le fantasie di katz sull’isola e io ho pensato a “Il lago ... Stati Uniti per far avanzare sia un cessate il fuoco che un grande accordo regionale che si ...

Continua a leggere>>