Kate Middleton - ultime notizie | la decisione sui figli presa insieme a William

(Di sabato 27 aprile 2024) Come sta? Nella giornata del 26 aprile, sono state condivise dellepiuttosto allarmanti sullo stato di salute di Re Carlo III. La stampa scandalistica ha parlato di un peggioramento delle sue condizioni, poco dopo smentite dal Palazzo stesso. La Monarchia si trova al momento in difficoltà, e la Principessa del Galles si è sottoposta alla chemioterapia preventiva per fronteggiare il cancro. Ma c’è una data speciale che si sta per avvicinare, ovvero il compleanno della Principessa Charlotte, il 2 maggio. Ehanno preso unaa riguardo. Il grande cambiamento die del PrincipeNel corso degli anni, abbiamo sempre avuto la possibilità di ammirare i...

In pochi si aspettavano che Kate Middleton pubblicasse una foto nuova per il compleanno di Louis. Ma la Principessa del Galles non ha voluto rompere questa tradizione, malgrado il cancro. Il suo gesto è stato interpretato come una sfida e un riscatto contro “gli avvoltoi” che si sono accaniti su ... Continua a leggere>>

Kate Middleton , la Principessa del Galles, ha ricevuto un’onorificenza che segna un nuovo capitolo nella storia della monarchia britannica. La consorte del principe William è stata insignita del titolo di Royal Companion of the Order of the Companions of Honour da Re Carlo III, un riconoscimento ... Continua a leggere>>

kate Middleton, come sta Il silenzio di Buckingham palace, le cure per il cancro e le ipotesi sul ritorno in pubblico - Mentre Buckingham Palace ha voluto rispondere alle notizie lanciate dai tabloid britannici che parlavano di un aggravamento delle condizioni di salute di Re Carlo, annunciando che tornerà a svolgere i ...

kate Middleton, come sta Le cure per il cancro e le ipotesi sul ritorno in pubblico: «Difese immunitarie troppo basse per uscire» - Mentre Buckingham Palace ha voluto rispondere alle notizie lanciate dai tabloid britannici che parlavano di un aggravamento delle condizioni di salute di Re Carlo, annunciando che tornerà a svolgere i ...

RE CARLO III STA MALE AGGIORNATO PIANO FUNERALE/ Buckingham Palace nega: “Progressi nella lotta al cancro” - Come sta Re Carlo III dopo la diagnosi del tumore Dall'Inghilterra parlano di condizioni di salute peggiorate: aggiornato il piano per il funerale.

