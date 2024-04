Kate Middleton - la fonte preoccupante | È uno shoc - una madre di 3 figli e…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 aprile 2024) Negli ultimi tempi, l’attenzione mondiale si è concentrata sulle voci riguardanti lo stato di salute di Re Carlo, con incessanti rumor che hanno scatenato una frenesia mediatica senza precedenti. Fonti autorevoli hanno sostenuto che il sovrano non sta reagendo positivamente alle cure, alimentando così speculazioni sulle revisioni dei piani per il suo funerale e suscitando preoccupazione a livello internazionale. Tuttavia, gli account ufficiali del palazzo hanno tranquillizzato l’opinione pubblica annunciando che il re è prossimo a tornare agli impegni pubblici, smentendo così categoricamente i recenti pettegolezzi. Mentre l’attenzione del mondo è focalizzata sul reale, un muro di silenzio sembra circondare la Duchessa di Cambridge,. Dopo il video in cui la principessa ha rivelato di essere affetta da un tumore, non sono emerse ...