Kanye West come Rocco Siffredi? Il rapper è pronto per il porno

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 27 aprile 2024) Non finisce mai di stupireche secondo un’indiscrezione diffusa da TMZ sarebbe in procinto di fondare uno studio cinematografico per film hard. Il nome? Yeezy Porn Studio.è sempre più convinto di espandere i suoi affari nel mondo dell’intrattenimento per adulti. Trovando in Mike Moz, noto esperto del settore, un interlocutore con cui confrontarsi. Quest’ultimo, infatti, non è solo uno dei nomi più noti dell’industria cinematografica hard, ma è anche l’ex marito di Stormy Daniels (lastar coinvolta nel processo a Donald Trump). Tutto dovrebbe esserein estate. Con Moz che diventerebbe un dirigente importante nella nuova divisione di Yeezy.– Autore: Victor BoykoCopyright: 2022 Getty ImagesSi realizzerebbe così un piccolo sogno ...