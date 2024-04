Juventus-Milan sabato 27 aprile 2024 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici Rossoneri in emergenza in difesa

(Di sabato 27 aprile 2024) Lo Stadium è il teatro di una sfida particolarmente dimessa tra Juve e, due squadre che dal campionato hanno raccolto meno di quanto ci si aspettasse la scorsa estate e che ha valore in ottica Champions League soltanto per i bianconeri, che dopo il pareggio 2-2 contro il Cagliari non sono nemmeno più sicuri InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lo Stadium è il teatro di una sfida particolarmente dimessa tra Juve e Milan, due squadre che dal campionato hanno raccolto meno di quanto ci si aspettasse la scorsa estate e che ha valore in ottica Champions League soltanto per i bianconeri, che dopo il pareggio 2-2 contro il Cagliari non sono ... Continua a leggere>>

Lo Stadium è il teatro di una sfida particolarmente dimessa tra Juve e Milan, due squadre che dal campionato hanno raccolto meno di quanto ci si aspettasse la scorsa estate e che ha valore in ottica Champions League soltanto per i bianconeri, che dopo il pareggio 2-2 contro il Cagliari non sono ... Continua a leggere>>

Lo Stadium è il teatro di una sfida particolarmente dimessa tra Juve e Milan, due squadre che dal campionato hanno raccolto meno di quanto ci si aspettasse la scorsa estate e che ha valore in ottica Champions League soltanto per i bianconeri, che dopo il pareggio 2-2 contro il Cagliari non sono ... Continua a leggere>>

Serie A: succede tutto nel recupero tra Lecce e Monza. Pessina risponde a Krstovic - Si è conclusa in parità, sul punteggio di 1-1, la sfida tra Lecce e Monza, anticipo del sabato delle 15,00 della trentaquattresima giornata di Serie A al Via del Mare. E' ...

Continua a leggere>>

Probabili formazioni Serie A 34ª giornata: Acerbi e Zielinski ko, Azmoun titolare, Chiesa più di Yildiz, Musah terzino, Felipe Anderson c'è - Emergenza difesa per il Milan con tre squalificati, out anche Jovic. Nella Juve giocano Yildiz e Weah, mentre McKennie e Chiesa vanno in panchina.Ampio turnover in vista per l’Atalanta verso il Marsig ...

Continua a leggere>>

TJ - juventus-milan, le formazioni ufficiali: c'è Yildiz al posto di Chiesa - 16.55 - LE FORMAZIONI UFFICIALI: Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All: Allegri.

Continua a leggere>>